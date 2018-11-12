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Sinop'ta sonbaharda renk cümbüşü

Sinop’un ormanlarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Sinop'un ormanlarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.


Karadeniz'de sonbaharda ormanlarda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, mavi ile yeşilin birleştiği doğaya fotoğrafçıları ve doğa turizmcilerini davet etti. Başkan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğanın bu değişik renklerini görmek isteyenleri Sinop, Ayancık, Erfelek Gerze ormanlarına bekleriz. Sinop'un hatta şehrin içerisinde Sinop Kalesi ve orman, deniz bir arada. Böyle güzel bir coğrafyayı görmek isteyenleri Sinop ormanlarına davet ediyoruz. Özellikle yabancı misafirlerimizi davet etmek isteriz. Bu ormanların aynı zamanda avcılık sporu için de tanınmış alanları var” dedi.

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