Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 17:46

Sinop’ta spor sokağa indi

Sinop’ta "Koşabiliyorken Koş" isimli proje kapsamında meydanda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop’ta spor sokağa indi

05 Mayıs 2018 17:46


Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu "Koşabiliyorken Koş Projesi" kapsamında İl Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış oldukları sağlık taramaları ve spor etkinlikleri Sinop İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrenci masa tenisi, dart, güreş, tenis, bilek güreşi, bisiklet ve egzersiz etkinliklerine katılım gösterdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ramazan Yılmaz, "Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu ’Koşabiliyorken Koş Projesi’ kapsamında burada çok sayıda genç ile bir araya geldik. Katılımcılar masa tenisi, dart güreş, bisiklet gibi aktivitelerde bulundular. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz sağlık taramaları gerçekleştirdi ve obeziteyle mücadele konusunda bilgi verildi. Emeği geçen katılım gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.


Etkinliğe çok sayıda bisikletli katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Mustafa Aytaç, bu tür etkinliklerin sürmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu proje ile çok sayıda gencimizi vatandaşımızı sporla buluşturuyoruz. Bizler de bisikletlerimizle katılım gösterdik. Amacımız bisiklet sporunu tabana indirmek, bisikletle herkesi tanıştırabilmek bu uğurda çok sayıda organizasyona katılıyoruz. Herkesi bu güzel sporla buluşmaya ve sağlığa davet ediyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç