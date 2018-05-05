Sinop’ta spor sokağa indi

Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu "Koşabiliyorken Koş Projesi" kapsamında İl Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış oldukları sağlık taramaları ve spor etkinlikleri Sinop İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrenci masa tenisi, dart, güreş, tenis, bilek güreşi, bisiklet ve egzersiz etkinliklerine katılım gösterdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ramazan Yılmaz, "Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu ’Koşabiliyorken Koş Projesi’ kapsamında burada çok sayıda genç ile bir araya geldik. Katılımcılar masa tenisi, dart güreş, bisiklet gibi aktivitelerde bulundular. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz sağlık taramaları gerçekleştirdi ve obeziteyle mücadele konusunda bilgi verildi. Emeği geçen katılım gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe çok sayıda bisikletli katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Mustafa Aytaç, bu tür etkinliklerin sürmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu proje ile çok sayıda gencimizi vatandaşımızı sporla buluşturuyoruz. Bizler de bisikletlerimizle katılım gösterdik. Amacımız bisiklet sporunu tabana indirmek, bisikletle herkesi tanıştırabilmek bu uğurda çok sayıda organizasyona katılıyoruz. Herkesi bu güzel sporla buluşmaya ve sağlığa davet ediyoruz" diye konuştu.