Sinop'ta Süslü Kadınlar bisiklet turu

Sinop'ta yaklaşık 30 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda bir araya geldi.

Ülke genelinde bu yıl altıncısı, Sinop'ta ise ilki düzenlenen bisiklet turuna rengarenk ve süslenmiş bisikletleriyle katılan kadınlar, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Atatürk Anıtı önünden, Karakum istikametine 5 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu bir otel mevkisinde tamamladı.

Çiçekler ve balonlarla süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle tam bir karnaval havasında gerçekleşen bisiklet turuna katılan kadınlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.