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30 Haziran 2017 18:41

Sinop’ta taciz iddiası

Sinop’ta tacizle suçlanarak halk tarafından linç edilmek istenen şahıs, “Yanlış anlaşıldım ve bir iftiraya kurban gittim” dedi.

Sinop’ta taciz iddiası

30 Haziran 2017 18:41


Sinop’ta bir mağazada M.A. adındaki şahısın kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğrafını çektiği iddia edildi. Vatandaşlar tarafından tepki gören M.A. linç edilmek istendi. Sakarya Caddesi’nde meydana gelen olayda ihbar üzerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.


M.A. yaptığı açıklamada olayın farklı lanse edildiğini ve asılsız olduğunu savunarak, “Ben sadece elimdeki telefonla ürünlerin resmini çekmekle meşgulken bir vatandaşın bağırması sebebiyle halk üzerime saldırdı. Kendimi savunmama fırsat olmadan ortalık karışmıştı. Şahsıma olan bu çirkin davranıştan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Yanlış anlaşıldım ve bir iftiraya kurban gittim. Mahkemeye verdiğim ifadelerle serbest bırakıldım” dedi.


M.A.’nın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.




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