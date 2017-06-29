Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 21:22

Sinop’ta taciz şüphelisine linç girişimi

Sinop’ta bir alışveriş merkezinde kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı iddia edilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Sinop’ta taciz şüphelisine linç girişimi

29 Haziran 2017 21:22


Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde cep telefonuyla kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı ileri sürülen şahıs, alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi tarafından fark edilerek yakalandı. Daha sonra alışveriş merkezinden çıkartılarak Sakarya Caddesi’nde kelepçelenen şahsı vatandaşlar linç etmek istedi. Olay emniyet güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri ismi öğrenilemeyen şahsı vatandaşların elinden alarak emniyete götürdü.


Sakarya Caddesi’nde meydana gelen olayda bir bayan konuyla ilgili bu şahıstan şikayetçi olurken, şahıs elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
SİNOP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:57
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!