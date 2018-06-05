Sinop’ta teknoloji bağımlılığı konferansı

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde gerçekleşen konferansa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Sinop İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Gençlik Spor ve Hizmetler Müdürü Kazım Açıkbaş ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, "Sinop ilimizde de bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu her iki ayda bir toplanıyor. Uyuşturucu, sigara, alkol ve kumarla teknoloji bağımlılığıyla ilgili mücadele çalışmalarınız yürütüyoruz. Bu konulardan bir tanesi de teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığı deyince cep telefonu, bilgisayar en önemli teknoloji ürünlerinin kontrolsüz bir şekilde kullanılmasıdır. Teknoloji bağımlılığı gerçekten ciddi sorunlara yer açmaktadır. Halkın sağlını bozar. Küçük yaştaki çocuklarda da çok olmaya başladı bu olay. Dikkat etmemiz lazım" dedi.

Ardından Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu salonda vatandaşlara brifing verdi.