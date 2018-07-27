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27 Temmuz 2018 16:43

Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

27 Temmuz 2018 16:43


Edinilen bilgiye göre, kaza, Ada mahallesi 206 nolu sokakta meydana geldi. Selahattin Bozkurt idaresinde 46 KD 607 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan elektrik direğine çarptı.


Çarpmanın etkisiyle elektrik telleri olay yerinde park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü Selahattin Bozkurt yaralandı.


Yaralı, 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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