Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine gitmekte olan Yusuf Ekici hakimiyetindeki 57 DL 593 plakalı araç, o sırada kavşaktan dönmek isteyen ve önüne aniden çıkan 60 KU 239 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emrullah Kıral ve Sebahattin Çetin yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.