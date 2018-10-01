İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine gitmekte olan Yusuf Ekici hakimiyetindeki 57 DL 593 plakalı araç, o sırada kavşaktan dönmek isteyen ve önüne aniden çıkan 60 KU 239 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emrullah Kıral ve Sebahattin Çetin yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.