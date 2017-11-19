Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 15:03

Sinop’ta traktör devrildi: 1 ölü

Sinop’ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sinop’ta traktör devrildi: 1 ölü

19 Kasım 2017 15:03


Kaza, Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selbeyi köyünde mantar toplamaya giden İbrahim Öztürk, daha sonra evine dönmek üzere traktörle yola çıktı. Öztürk yönetimindeki 57 AU 703 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aracın altında kalan Öztürk hayatını kaybetti. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine giden jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan cenaze, Sinop Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
17
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç