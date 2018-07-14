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14 Temmuz 2018 12:48

Sinop’ta tur otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Sinop’ta, içinde yolcuların bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Sinop’ta tur otobüsü seyir halindeyken alev aldı

14 Temmuz 2018 12:48

Yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.00 sıralarında Pervane yokuşu mevkiinde meydana geldi. İsa Çayıroğlu yönetimindeki 34 TT 4885 plakalı, içinde çok sayıda yolcu bulunan tur otobüsünün motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark edip aracı hemen sağa çeken sürücü Çayıroğlu, yolcuları tahliye etti.


İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop İtfaiyesi ekipleri otobüse kısa sürede saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tur otobüsü kullanılmaz hale geldi.


Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.




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