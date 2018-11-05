Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop'ta turizm gelişiyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Sinop'un turizmini değerlendirdi. Cemalettin Kaya yaptığı açıklamada, “Sinop'un bu sene güzel bir mevsim geçirdiğine eminim. Türkiye'nin her tarafından çok daha iyi bir sezon geçirdiğini özellikle kurban bayramında havaların güzel gitmesi ve akabinde de halen havaların çok iyi gitmesi, Sinop'u hafta sonu ve tatil günlerinde tercih edilen bir yer haline getirdi. Bizim bu sene yapmış olduğumuz daveti kabul eden İstanbul Rum Fener Patriği Bartholomeos'un da, Sinop Balatlar Kilisesi kazısını ziyareti bizim, Sinop turizmimiz için bir yaz turizminin dışında kültür turizmine ve aynı anda inanç turizmine de kapı açmış oldu. Bu seneki bu faaliyetimiz eminim ki ilerideki yıllarda yaz turizminin dışında kültür turizmi, tarih ve arkeoloji turizmine de kapı açacağına ve Sinop'un 12 ayı dolduracak şekilde bir turizm yaşayacağına inanıyorum. Sinop gerçekten keşfedilmesi gereken bir yöre lezzetleriyle. Örneğin önümüzdeki günlerde balıkçılıkta çok iyi geçmekte. Bu balıkları Sinop katma değeri en yüksek olarak tuzlu balık lakerda olarak değerlendirecek. Değerlendirmekte. Fakat tanıtımını ve dünyaya açılımını yapamamakta” dedi.