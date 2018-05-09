Sinop’ta Usta Öğreticiler Derneği açıldı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Usta Öğreticiler Derneği” Sinop Valisi Hasan İpek’in katılımıyla hizmete açıldı. Törende konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, ”Arkadaşlar malumunuz İçişleri Bakanlığının Dernekler Dairesinin, halkın bilinçlendirilmesi ve insanların yeni iş ve istihdam konusunda yönlendirilmesi için proje karşısında verdiği paralar var. Bu ilimizde de geçen yıl Usta Öğreticiler Derneğimiz bir proje ile Valiliğimize, İçişleri Bakanlığımıza başvurdu. 60 bin liralık bir destek aldılar. Kendileri de belirli bir rakamda katkıda bulunacaklar. Burada Sinop’taki değişik konularda insanların eğitilmesi, eğitilen bu insanların da KOSGEB’den faydalanarak iş sahibi iş veren olarak çalışabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması için bir proje sundular. Bu projenin ilk etabı olan atölyenin açılışı ve ayrıca yine Usta Öğreticiler Derneğinin çalışma ofislerinin açılışı için bugün burada bulunuyoruz. Ben kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Açıklamalarının ardından Vali Hasan İpek, Usta Öğreticiler Derneğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Program sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan el işi Türk bayrağı tablosu Vali İpek’e hediye edildi.