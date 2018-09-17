Sinop'ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Sinop'un Erfelek ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Erfelek ilçesinde yapılan istihbarı değerlendiren Erfelek Jandarma Komutanlığı iki erkek şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah tespit etti. Yapılan operasyonda 5 adet faturasız kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu madde sarma kağıdı, 500 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.