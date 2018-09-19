Sinop'ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Sinop'un Erfelek ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Erfelek ilçesinde yapılan istihbarı değerlendiren Erfelek Jandarma Komutanlığı iki erkek şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah tespit etti. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 55 gram Skunk uyuşturucu madde ve 1 adet sarılı vaziyette içime hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.