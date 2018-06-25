Sinop’ta yaz Kur’an kursları başladı

Kurslarda yaz boyunca dini eğitimlerini alacak olan çocuklar aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kendileri için oluşturulan spor alanlarında hoşça vakit geçirecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen yaz Kur’an kursları Sinop Alaaddin Camisi avlusunda gerçekleştirilen törenle başladı. Yaz Kur’an kursları açılış törenine Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Din Görevlileri, Öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, ”Çok kıymetli veliler camimizi şenlendiren ve gelmenizle birlikte çocuk cıvıltısıyla camimizin avlusu, bahçesi, camimizin büyük bir sevince, büyük bir mutluluğa katkısı olan camimizin neşesi çocuklarımız 2018 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an kursları Sinop Müftülüğümüzün yapmış olduğu açılış programına hepinize hoş geldiniz diyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yaz Kur’an kurslarının ilk günü 25 Haziran’da başlayan ve 17 Ağustos’a kadar sürecek olan yaz Kur’an kurslarımızın açılış programına hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çocuklar yaz Kur’an kursları boyunca artık bizim misafirimizsiniz. Sizlerin camimizin avlusuna girmesiyle birlikte, camimize adım atmanızla birlikte bizler Müftülük görevlileri olarak sizin camimize gelmenizle birlikte büyük mutluluk ve büyük sevinç duyuyoruz. Allah bu sevinç ve mutluluğumuzu daim eylesin. Çocuklar sizlere, Müslüman olduğumuz ilk günden itibaren yüce dinimizden aldığımız ilhamla destanlar yazmış zaferler kazanmış ve bütün dünyaya hükmetmiş ecdadımızın izinde olduğumuzu hatırlatacağız. Bizler milli ve manevi değerlerle yükseleceğiz. Milli ve manevi değerlerle yükseldiğimiz ölçüde millet olduğumuzu büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu anlayacağız. Onun için bizler özümüze dönüyoruz“ dedi.

Müftü Çelik’in konuşmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile yaz Kur’an kursu açılışı sona erdi.