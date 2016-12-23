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23 Aralık 2016 18:30

Sinop’ta yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı

Sinop’ta yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı

23 Aralık 2016 18:30

Sinop’un ilçelerinde yağan yoğun kar nedeni ile toplamda 42 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.
Gerze’nin Gürsökü köyüne çıkan yolları kullanan araçlar yolda kaldı. Araçlar kara saplandığı için yollarına devam edemeyen araç sahipleri Sinop İl Özel İdareyi arayarak yardım istedi. Sinop İl Özel İdaresi’nin kar açma araçları kısa sürede gelerek yolları açtığı görüldü. Gürsökü köyündeki öğrencilerin bugün yollar kapalı olduğu için okullarına gidemediği bildirildi.
Sinop’un ilçelerinde kapanan köy yolları şu şekilde: Ayancık 13, Boyabat 2, Erfelek 5, Saraydüzü 2, Dikmen 11 ve Gerze 10.



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