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Sinop'taki Afgan cinayeti zanlısı adliyede

Sinop’ta Afgan uyruklu komşusunu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Sinop'ta Afgan uyruklu komşusunu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.


Olay, dün gece saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini (26) silahla bir el ateş etmek suretiyle göğsünden vurularak öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan cinayet zanlısının, Hussaini'nin komşusu evli ve üç çocuk babası Enver Ç.(38) olduğunu belirledi.


Enver Ç.'nin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kazı çalışmalarının yapıldığı Balatlar Yapı Topluluğu mevkisindeki boş arazide yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı öne sürülen tabanca ise evinin yakınındaki arazide bulundu.


Gözaltına alınan zanlı katil zanlısı, sağlık kontrolünün ardından Sinop Adliyesine çıkarıldı.

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