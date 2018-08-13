Sinop’taki balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Balık ölümlerinin sebebinin bakteriyel ve parazit kaynaklı olduğu tespit edildi.

Merkeze bağlı Sarıkum köyünde bulunan Sarıkum Göleti’nde bilinmeyen bir sebep yüzünden yüzlerce sazan balığı telef olurken, geri kalanlarda bir süre sonra tek tek ölmüştü. Balık ölümlerinin sebebi yapılan basın açıklaması ile ortaya çıktı.

Sinop Milli Parklar Sinop İl Şube Müdürü Nurullah Gürkan yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda bulunan göldeki aynalı sazan balığı ölümleri hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile balıklar üzerinde laboratuvar ortamında araştırma yapılması amacıyla iletişime geçmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konunun ilgilisi olan Samsun, Çorum, İstanbul laboratuvarlarına ve Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ölü balık kadavraları göndermiştir. Balık laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre balık numunesinin iç organlarında, vibrio vulnificus ve aeromonas sobria izole edilmiş olup balıklar üzerinde bakteriyel hemorajik septisemi hastalığı olduğu, biyokimya laboratuvarı sonuçlarına göre ise CU (bakır), FE (demir) ve ZN (çinko) miktarlarının referans değerleri içinde olduğu, viroloji laboratuvarı sonuçlarına göre ise IPN ve IHN değerlerinin negatif olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine verilen numunelerde ise Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özer tarafından gerçekleştirilen parazitolojik muayeneye dayalı olarak eldeki bulgular ışığında ooodinidae ailesinden piscinoodinium cinsine ait bir parazitin çok yüksek oranda balık solungaç yapraklarında bulunması, solunum yüzeyinin azalması ve anoksi sonucu balık ölümlerinin gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanında bulunan Sarıkum Gölü’nde 2 gün süreli yaşanan ve sadece aynalı sazan türü üzerinde etkili olan balık ölümlerinin sebebi olarak bakteriyel ve parazit kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Sarıkum Gölü sürekli olarak kontrol altında tutulmakta ve yeni ölümler görülmemektedir” dedi.