Sinop’tan Halep’e yardım eli

Sinop’ta düzenlenen “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında toplanan 5 tır yardım Halep’e uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sinop Temsilcisi Cemalettin Koca ve STK yöneticileri hazır bulunduğu tırların yola çıkma törenine Sinop Valisi Hasan İpek de katıldı. Programda konuşan Vali İpek, “Suriye’de bildiğiniz gibi çok ciddi problemler yaşanıyor ve Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’deki vatandaşlarımızın, Suriye’deki insanların, kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve onlara her türlü destek olmak için varız hem devlet olarak varız hem millet olarak varız. İşte Sinop’tan gönderdiğimiz bu yardımlarda millet olarak oradaki insanların nasıl yanında olduğumuzu göstermenin bir nişanesidir. Canımızla oradayız, kanımızla oradayız, malımızla oradayız, dualarımızla oradayız, inşallah problemler Suriye’de de biter, Irak’ta da biter, tüm İslam dünyasında da biter ve bizler de huzura kavuşuruz. Ama şunu da çok açık ve net bilmek gerekir ki bizi huzura kavuşturmamak için çalışan çabalayan birçok kişiler, kuruluşlar, ülkeler ve uluslararası üst akıllar var. Bu üst akıllarla da inşallah Cenab-ı Allah’ın yardımıyla canımızla, kanımızla mücadele edeceğiz ve sonunda başarılı olacağız” dedi.

İHH Başkanı Cemalettin Koca, “Suriyeli kardeşlerimizle aramızda sınırların çok daha ötesine giden gönül köprüleri var. Bu zor günlerde, aynı coğrafyayı, aynı inanç ve kültürel paylaşan kardeşlerimize el uzatmanın insani görevimiz ve inancımızın gereği bilinciyle mazlum Suriye halkına yardım etmek üzere Türkiye genelinde başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Sinop’ta bulunan sivil toplum kurulaşanımızdan insan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Memur Sen’in önderliğinde; Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Birlik Vakfı, Cihannüma Dayanışma ve işbirliği Platformu Derneği, Ensar Vakfı, ilim Yayma Cemiyeti, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Sinop İmam Hatipliler Derneği (SiMDER) olarak yaklaşık bir ay önce İlimiz ve İlçelerimizde bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Yardım kampanyası ile toplanan nakdi yardımlarla dört tır un, ayrıca bir tır da un, kuru bakliyat ve battaniye olmak üzere toplam beş tır malzeme bugün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilimizden hareket ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar dua edilerek Halep’e uğurlandı.