Sinop’un Akliman köprüleri genişleyecek

Yıllardır ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu ve tur otobüslerinin geçmekte zorluk çektiği köprüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ödenekle genişletilecek.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, ”Akliman bölgesi günübirlik turlarda en önemli bölge. Sinop’a gelen bütün turlar Sinop’ta Cezaevinden sonra Akliman’ı ziyaret ediyor. Orada 2 tane sıkıntımız var. Bunlardan birisi yol standardı çok düşük. İkincisi de her iki köprü de çok dar. Karşıda araç beklemek zorunda kalıyor. Bir çok kazalara sebebiyet veriyor. Biz buranın projesini hazırladık. Bakanlığımıza sunduk. Aciliyetini de sunduk. Bakanlığımızdan köprüleri genişletmek üzere 1 milyon lira para aldık. Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Özel İdareye paramızı bütçeleştirdik. Tabii, Akliman bölgesi de belediye sınırları içerisinde kaldığı için bu işin belediye planında ve belediye tarafından yapılması için parayı belediye adına aldık. Sinop Belediyesi ile görüştük. En kısa zamanda ihalenin yapılmasını işin başlayış ve bitiş tarihlerini bakanlık bizden istiyor. Belediye Başkanı ile görüştük. Kendileri bu konuda talimatlarını verdiklerini söylediler” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise, "Akliman, Hamsilos yöresi bizim Turizm noktalarımızın en önemli noktalarından bir tanesi turizm yerlerimizin. Sinop’a her gelenin ilk başta Hamsilos, Akliman, İnceburun diye bir gezi güzergahı var. Yollarımız çok eski yıllardan beri yapılmış olan yerler. Orası da Sinop Belediye sinin sınırları içerisine yeni giren yerler. Orada malumlarınız olduğu üzere dar bir köprü var. Bu zamana kadar niye yapılmış yapılmamış ben onda değilim. Keşke yapılmış olsaydı. O dar köprünün bugüne kadar bir takım kazalara neden oldu. Ölüler oldu orada. Uçanlar oldu. Biz de bu köprünün genişletmesi lazım şeklinde kararlar olunca Kültür Bakanlığımızca talebimiz doğrultusunda bize 1 milyon lira bir ödenek verildi. Eğer 1 milyon liranın üzerinde bir değere mal oluyorsa o köprü ben Sinop Belediyesi olarak onu takviye edip hemen ihaleye çıkartıp inşaatına başlayacağız" diye konuştu.