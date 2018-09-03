Sinop’un Akliman’ı görenleri etkiliyor

Gerek tatilcilerin gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Akliman, tabii güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Akliman mevkinde esnaf olan Ramazan Kesgin, "Bu denizin veya gördüğümüz ırmağın buluşması genelde kışın oluşur. Gölün oluşumu da yağan yağmurların derelerden, tepelerden akan karın görüntüsü yani oluşmasıdır. Kışın denizin kabarmasıyla ve oluşan dalgalar ile yağmurun ve yukarıdan eriyen karların yükselen sularıyla beraber birleşmesidir. Birleştiği zaman kışın birbiri ile buluşur. Genelde biriken sular denize akar. Bu bundan ibarettir. Yani doğal bir güzelliği vardır. Akliman, Sinop’un incisi" dedi.

Çorum’dan tatil amaçlı buraya gelen Onur Öksüz, "Burası çok hoş gerçekten. Bundan sonraki yazları da buraya geleceğime eminim" diye konuştu.

İstanbul’dan eşiyle tatil için burayı tercih ettiğini söyleyen Barış Elbüken ise "Eşimle ben arabayla yaklaşık 15 gündür Karadeniz turu yapıyoruz. Karavan şeklinde araçta kalıyoruz. Burası çok güzel. Özellikle Hamsilos Koyu düşüncesiyle geldik aslında. Buraya gelmemizi tavsiye eden arkadaşlarımız oldu. Gece geldik. Sabah burada uyandık. Kumsal sabah mükemmeldi. Burada bir nehir varmış, deniz ile birleşen ve bu da harika bir görüntü. Çok beğendik. Çok sakin ve çok temiz bir kumsal. Gürültüden kaçmak isteyen, kafasını dinlemek isteyen ve Karadeniz’in hakikaten güzel bir deniz olduğunu yaşamak isteyen birisi için burası çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.