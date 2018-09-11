Sinop'un ilk bayan müftü yardımcısı görevine başladı

Çankaya İlçe Müftülüğü Vaizi iken Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yapılanma kararı almasıyla birlikte 81 ile bayan il müftü yardımcıları atandı. Kadın il müftü yardımcıları atanırken, Sinop tarihinde ilk kadın İl Müftü Yardımcısı Ayşe Gül Gürbüz görevine başladı. Bayan il müftü yardımcısının göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, bayan il müftü Yardımcısının atanması bayanlar yönelik hizmet açısından Sinop için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Bayan İl Müftü yardımcımızın göreve başlaması ile hanımlara yönelik olan Kur'an kurslarımızdaki öğrencilere, KYK ve Diyanet Evlerinde bulunan kız öğrencilerimize yönelik yapılan dini ve kültürel faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Cenab-ı Hak yeni göreve başlayan İl Müftü Yardımcısı Ayşe Gül Gürbüz'e güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.