Sinop'un ormanlarından fesleğen mantarı fışkırıyor.

Sinop'un Dibekli köyü bölgesindeki mantarlar toplanıp hem sofralarda yerini alırken hem de geçim kaynağı oluyor.

Mantar toplayıcısı İlhan Keleş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde ormana geldim. Birçok bölgeyi gezdim. 1 küfe ve yanındaki poşetler ile birlikte yaklaşık 30 kilogram mantar topladım. Bu mantar genelde meşe ve gürgenlik alanlarda çıkmakta. Karadeniz Bölgesi ve İstanbul'un belirli bölgelerinde olmak şartıyla yaygın bir şekilde çıkmaktadır. Biz topladığımız mantarların bir kısmını yiyerek bir kısmını ise tüccarlara para karşılığında satarak hem ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz hem de güzel bir damak tadını vatandaşlara sunuyoruz. Dibekli köyü yol ayrımında toptancı bunları bizden alıyor. Buzhanede depolayıp fabrikalara satıyor. Kilosu 15 TL” dedi.