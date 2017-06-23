Sinop’un seyir terası "Şahin Tepesi"

Muazzam manzarasıyla turizme hizmet eden "Şahin Tepesi" her yıl yüzlerce turisti ağırlıyor.

Tepe, şehre hakim bir yerde olduğu için gözetleme tepesi olarak kullanılmış. Daha sonra yangın gözetleme alanı ve en sonunda da Amerika’nın Rusya’yı gözetlediği bir üs haline getirilmiş. Uzun zaman bu şekilde kullanıldıktan sonra günümüzde dev Türk bayraklarının dalgalandığı, dış güçlerin himayesinden çıkarılmış olan bir yer haline getirilmiş.

“İstanbul’un Pierre Loti’si varsa, bizim de Şahin Tepemiz var”

Sinop’a gelen yerli turistlerden bir vatandaş, “Çocukluğumdan beri Sinop’un üstten çekilmiş, kah yazı kah kışı anlatan, iki taraftan denizin incelttiği belinin resmedildiği fotoğrafların nerelerden çekildiklerini hep merak ederdim. Bu fotoğraflar gerçek Sinop’u anlatırdı çünkü. Sinop’a kadar gidip Sinop’un meşhur fotoğrafını çekmek, güneşi batırmak ve hayallere dalmak istiyorsanız sizi ‘Şahin Tepesi’ne gitmenizi öneririm. Bir gittik, hayretler içinde kaldık. Muhteşem bir gece manzarası karşımızdaydı. Hiç rüzgar yoktu ama tatlı bir serinlik hakimdi. Aman dedik ne iyi ettikte buraya gelmişiz. Şehirde hem sıcaktan hem de gürültüden ve insan yoğunluğundan rahat yürüyemiyorduk. Muhteşem Sinop görüntüsü karşısında, tatlı bir serinlikte, elinizdeki çayı yudumlamak, büyük bir keyif veriyordu insana. Bu güzellik karşısında Allah’ıma bir kez daha şükrettim. Fırsatımız olursa her gün bu manzarayı izlemeye geleceğiz. Çok beğendik, çok. İstanbul’un Pierre Loti’si varsa, bizim de Şahin Tepemiz var” dedi.

Bu tepeye neden Şahin Tepesi ismi verilmiş?

Şahin ismi birçok ilde yüksek ve kente hakim noktalarda olan tepelere verilen bir isim. Türk kültüründe şahin önemli bir yere sahip, yırtıcılık ve gücün simgesi olagelmiş. Bir şahin bir kurdu kolay bir şekilde öldürebilir, üstün zekası sayesinde kendinden kat kat güçlü olan hayvanları kolaylıkla yenebilir. Bundan yola çıkarak insanlar kendilerini güvende hissettikleri yerlere bu ismi vermiş.