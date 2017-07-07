Su borusu 2 yılda 15 kere patladı

Köyde içme suyu borusunun 2 yılda 15 defa patlaması vatandaşı mağdur etti. Bir haftadır patlak olan borular DSİ tarafından geçici olarak tamir edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sinop Valisi Hasan İpek, “Erfelek ve merkez köyleri içme suları birliğinin ana borusu patlamış. Bu DSİ tarafından yapılan bir tesis. Yaptığımız inceleme de 1 km alanda değişik bir boru kullanıldığı için sık sık patlamalar meydana gelmiş. Bunu DSİ ile paylaştım. Uzun vadede buranın yeniden yapılmasını talep ettim. Ama geçici olarak birlik tamir etti. Şuan su veriliyor. Hastanenin borusu biraz daha büyük olduğu için suyu mevcut, hastane de oradan su alıyor. Şu anda problem geçici olarak halledilmiş durumda. DSİ tarafından yeni ve köklü çalışmalar yapılmasını talep ettim, çalışmaları takip edeceğiz” dedi.

Sinop Erfelek İçme Suları Birliği personeli Hasan Altıntaş, “Geçen cumadan beri İncemeydan’dan depoya kadar olan DSİ tarafından yapılan özel borumuz patlaktı. Sonunda tamiratını yaptık ve suyu verdik. Fakat ne zaman sıkıntı yaşayacağımız belli değil. Bunun sıkıntısını defalarca ilgili kişilerle konuştuk. DSİ gelip gerekli çalışmaları yaptı. Proje hatası var mıdır diye kontrollerde bulundu. Sonuçları daha belli değil. Buradaki sıkıntımız Sinop Belediyesi ile buradaki deponun kesişme noktası aynı yerde mevcut. Bizim sıkıntımız suya daha fazla ihtiyaç olduğu zamanlarda, vana belediyenin kontrolünde olduğu için vana ile oynandığında haliyle bizim burası da etkileniyor. Su çıkmıyor ve kesiliyor, su tekrar verildiğinde ise buradaki boruyu patlatıyor. O yüzden burada proje hatası var. Biz bunu gerekli kurumlara bildirdik. Şu anda onlar inceleme aşamasında. Büyük ihtimalle tekrar bir inceleme de bulunacaklar. Bizim burada yaptığımız yaklaşık 2 senede 15. arıza. Şu anda bugün itibari ile Osmaniye mevkisinde sıkıntımız var. Bu gün Osmaniye’deki depolarımızdan da suyumuz çıktı. Tekrar bir aksilik olmazsa bugün de herkese suyu vereceğiz. Bizim bir sıkıntımız da bu bölge. Burada faaliyetler devam ediyor. Yarın akşam buranın tekrar patlamayacağı ne malum. Bizim elimizde bu borulardan fazlasıyla mevcut. Ama buranın hattının yapılması, suyun kesilmesi 1 gün, suyun verilmesi 1 gün. Yani en az 2 gün arızanın yapımı sürüyor. Çünkü bu elektrofizyon denilen bir cihazla yapılıyor. Suyun tamamen boşalması lazım. Bunun içinde arıza yaptığı zaman depodan suyu kesiyoruz. Suyun boşalmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.