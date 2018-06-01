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01 Haziran 2018 12:36

“Tarım ve İnsan” fotoğraf sergisi açıldı

Sinop’ta “Tarım ve İnsan” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

“Tarım ve İnsan” fotoğraf sergisi açıldı

01 Haziran 2018 12:36


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bir banka işbirliği ile İskele Meydanı’nda hazırlanan serginin açılışına Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şahin Değirmen, Sinop Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve vatandaşlar katıldı.


Sergi açılışında konuşan Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, "İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ’Tarım ve İnsan’ konulu ödüllü yarışmasında dereceye giren fotoğrafları birazdan inceleyeceğiz ve açılışını yapacağız. Bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi.


Tanışır’ın konuşmasının ardından 60 Fotoğraf sergiye açıldı.




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