Vana arızası sonrası su seviyesinin iyice azaldığı Taşmanlı Göleti’nde balıklar telef olmuştu. Sazanlar ve yayınlar akıntıya karşı yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele vermişlerdi. Özellikle büyük sazan balıklarının balçığa saplanarak yüzemediği ve can çekiştiği görülmüştü.

Sinop’ta kış ayının gelmesi ve yağmurun artmasıyla, Taşmanlı Göleti dolmaya başladı. Taşmanlı Muhtarı Engin Dinç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Geçtiğimiz günlerde vana yapıldı. Biz de yağmur suları ile birlikte barajın dolmasını bekliyoruz. Fakat ne zaman dolar bilmiyoruz. Balıklarla ilgili son durum olarak hala hayattalar. Bir sorun yok" dedi.