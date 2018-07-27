Turizmcilere 6 milyon liralık destek sağlandı

Sözleşme imza törenine Sinop Valisi Köksal Şakalar, KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Sinop Ticaret Odası Başkanı Salim Akbaş ve Projesi kabul görerek destek almaya hak kazanan firma sahipleri katıldı.

Sinop Valisi Köksal Şakalar projesi kabul gören firma sahiplerini tebrik ederek, projelerin bölgemize ve Sinop’a hayırlı olmasını diledi.

Vali Şakalar, “Toplam büyüklüğü 6 milyon TL. olan hibe desteği programı bölgemizde, özellikle de Sinop’ta faaliyet gösteren turizm işletmelerin rekabet gücünü, hizmet kapasitesini ve kalitelerini arttıracağı gibi turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından büyük önem arz arttıracağı gibi turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle mali destek programımız Sinop turizmine birçok yönden katma değer katacaktır” dedi.

Vali Şakalar, bu mali destek programı ile sunulan imkânların iyi değerlendirilmesinin Sinop için adım adım turizm hedeflerine yaklaşmak anlamına geldiğini belirtti.

Toplantıda, KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, 2018 yılı mali destek programı hakkında bilgiler vererek, Toplam bütçesi 6 milyon TL. olan programa Sinop, Çankırı ve Kastamonu’dan toplam 46 başvuru yapıldığını belirterek, yapılan değerlendirme sonucunda 26 projenin başarılı olduğunu ifade etti. Bu 26 proje’den 13’ünün Sinop’a ait olduğunu belirten Genç; bu 13 projenin toplam proje büyüklüğünün yaklaşık 5.5 milyon TL. olduğunu Ajans destek tutarının ise 2.7 milyon TL. olduğunu ifade etti.

Sinop’tan projeleri kabul gören işletmeler, Sinop Antik Turizm, Yıldız Turizm, Yıldız Turizm, Özlem Nur Gürbüz, Kuzey Yıldızı Turizm, Sinop Sultan Turizm, Eftal Petrol Ürünleri ve Turizm, Beyaz Ev Otel Restoran Turizm, Çiftçi Otel, Dijital İletişim, Akonda Turizm, Öztürk Turizm, Öztürk Restoran, Menteş Otel, Dolunay Otel Restorant olarak açıklandı. Düzenlenen törenle Sinop İli sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.