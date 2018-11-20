Türk Telekom'dan Sinoplulara ağaç fidanı

Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Ordu ve Çorum ofislerinde işlem yaptıranlar, kara servi, mavi servi, çınar, ve defne ağacı fidanlarına ücretsiz sahip oluyor. "Şehirler Yeşillensin" kampanyası çerçevesinde bu uygulamayı yaptıklarını aktaran Türk Telekom Sinop İl Müdürü Mustafa Töre, Türk Telekom'un sosyal içerikli birçok projesi olduğunu, müşterilerine fidan dağıtımının da bu projeler arasında yer aldığını söyledi.

Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm ofislerde Amasya, Samsun, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat kara servi, mavi servi, dişbudak, çınar, ova akçaağaç ve defne fidanı dağıtımına başlandığını kaydeden Töre, "19 Kasım itibarıyla ülkemizin doğasına, yeşiline katkıda bulunmak için müşterilerimize 10 bin adet fidanın dağıtımına başladık. 'Ağaçsız vatan duvaksız geline benzer' atasözümüzden yola çıkarak dikilecek her fidan çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Daha yeşil bir Sinop için müşterilerimizle birlikteyiz. Bu konuda bizlere destek veren müşterilerimizle teşekkür ediyoruz. Birlikte yeşile hayat vermeye devam edeceğiz” dedi.