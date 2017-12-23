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23 Aralık 2017 15:01

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı Sinop’ta açılış seremonisi ile başladı.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı

23 Aralık 2017 15:01


Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir gibi usta bilardocuların da ter dökeceği Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final maçları 23-26 Aralık tarihleri arasında Sinop Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. Bilardo şöleninde Türkiye’nin en iyi 32 bilardocusu kozlarını paylaşacak.


Seremoniye Sinop Valisi Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş, Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, Sinoplu eski futbolcu Hakan Ünsal ve bilardo severler katıldı.


Final etabı, Sinop Valisi Hasan İpek’in Dünya Şampiyonu Semih Saygıner’ın vuruşuyla başladı.


Vali Hasan İpek, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı’nda mücadele etmek için Sinop’a misafir olan dünyaca ünlü sporcuları şehirde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.




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