Türkiye birincisi Nimet Biçer ödülünü aldı

"7. Türkiye Değer Ödülleri"nde karikatür dalında Türkiye 1.si olan Nimet Biçer ödülünü aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ENSAR Vakfı Değerler Eğitimi Merkezinin işbirliğinde yürütülen ve bu yıl 7.si düzenlenen ‘Sabır' temalı ulusal yarışmada Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nimet Biçer, karikatür dalı ortaokullar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezinde düzenlenen ödül töreninde Nimet Biçer'e ödül olarak ENSAR Vakfı tarafından 6 bin lira burs ödülü takdim edildi. Ödülünü alan Nimet Biçer'in mutluluğu gözlerinden okundu. Türkiye Değer Ödülleri şiir, hikâye, resim, karikatür, kısa film ve değer kategorilerinde her yıl farklı bir değer üzerinden ulusal düzeyde yapılıyor. Türkiye'deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yarışma, öğrencilere milli ve manevi değerleri kazandırmakla beraber onların örnek davranışlarını ve değerleri yansıtan eserlerini toplumla paylaşma çabası güdüyor.

Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Gündoğdu, “Öğrencimizi tebrik ediyor, teşvik ve yönlendirmeleri dolayısıyla Müdür Yardımcısı Murat Esen'e; sanatını sevdiren ve öğrencilerimize cömertçe aktarmayı başaran Aşkın Ayrancıoğlu'na teşekkür ederim" dedi.