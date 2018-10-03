“Türkiye Gürcülerinin Dünü Bugünü” kitabı çıktı

İlk baskısı yapılan, “Türkiye Gürcülerinin Dünü Bugünü” kitabı, Sinop'ta Gürcü kültürünün sosyokültürel incelenmesi konusunu ele alıyor. Kitap hakkında bilgi veren Veysel Şahin, “Bu kitaba normal de yüksek lisans tezi olarak başladım. Sinop Gürcülerinin ekonomik ve kültürel yapılarını incelenmesi yönünde yüksek lisans bitirme tezimdi. Bu çalışma esnasında gerçekten Gürcü vatandaşlardan Gürcü halkından büyük istek ve talep doğrultusun da tezimi bitirdikten sonra gelen talepler doğrultusunda kitap yazma fikri oluştu. Bu bağlamda oluş süreci yaklaşık 3 yıl 4 yıla yakın bir zamanda gerçekten iyi bir çalışma yaptık. Çalışmanın yanında bilimsel çalışma da çok sayıda tezin üzerine kaynak ilave eklemeler yaptım. Türkiye'de serilerin arasına giren kitap niteliği taşıdı. Ben de şaşırdım bu duruma hem saat çalışması hem de bilimsel bir çalışma yorucu ve güzel keyifli eser ortaya çıktığını düşünüyorum” dedi.