Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı

Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlandığı Türkiye Off-Road Şampiyonası Sinop'ta başladı.

Sinop Akliman mevkisinde gerçekleşen yarışların ilk gününde, orman etabı gerçekleştirildi. Yarışma hakkında bilgi veren Yarışma Direktör Yardımcısı Oğuz Demirtaş, “Yarışma Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun ulusal Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak final yarışı. Türkiye Off-Road şampiyonu belli olacak. 2018 yılı yarışmasının neticesinde. İki günlük koşulan bir yarış. Bugün orman etabı koşuluyor. Yaklaşık 13 kilometrelik bir etap. 17 tane kayıtlı yarışmacımız var bu yarışta yarışan. Bu yarışmacılar bu 13 kilometrelik yarışı bugün 3 kez geçecekler. Daha sonra yarın hem bu şampiyonanın ikinci kısmı yani bu ayağın 2. kısmı koşulacak seyirci etabında. Kategorisel olarak araçlar kendi içinde ayrılıyor. Motor hacimlerine göre sınıf 1, 2, 3 ve 4 var. Fakat bu yarışmada sınıf 1, 2 ve 3 var. Bu 3 sınıfta kendi içerisinde ilk 3'e ödül vereceğiz. Genel klasmanda da yine yarışmacılara ödül verilecek. Bunun yanı sıra TOSFED'in özellikle desteklediği takımlar şampiyonası var. Takım olarak da yarışan araçlar var. Takım bünyesinde. Bu araçlarda takım olarak yine 1., 2. ve 3. olarak takımlar değerlendirilecek ve kupalarını alacaklar” dedi.