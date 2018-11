Sinop'ta iki gün boyunca devam eden 2018 Türkiye Off Road Şampiyonası sona erdi.

10-11 Kasım tarihleri arası Sinop'un Akliman ve Bostancılı mevkiinde yapılan ve çok sayıda spor severin buluştuğu 2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası sona erdi.

Yarışmanın sonunda Sinop Off-Road Kulübü Başkanı Bülent Cevdet Durdu ve aynı zamanda Adapazarı Belediyesi 54 Off Road Kulübü adına yarışan Aydemir Uzun ve Bülent Cevdet Durdu ikilisi Türkiye Off Road Şampiyonu oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Cevdet Durdu, “Sezonun başında toplamda 7 yarışımız var. Sezonun başından beri bizim ekip olarak, arkadaşlar olarak, aracımız olarak şöyle bir hedefimiz vardı. Dedik ki, biz bu sene Türkiye Şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu olabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Aracımız iyiydi, ekibimiz iyiydi, arkadaşlarımız iyiydi, takımımız iyiydi. 15 gün önce Karabük yarışında, Sinop yarışı final yarışıydı ama biz 15 gün önce şampiyonluğumuzu ilan ettik. Biz takım olarak da Adapazarı Belediyesi Off Road Team olarak da yarışıyoruz. 7 yarışta 7 yaptık. Burası finaldi. Son yarışımızdı. Evimizde de kupa kaldırmak isterdik. Dün arabamızda ufak tefek bugüne kadar olmayan talihsizlikler oldu. Yerini yadırgadı herhalde. Keyifli bir yarıştı. Bütün yarışmacılarımız memnun diye düşünüyorum. Son etapta da çıktık. Seyircilerimizi selamladık. Dedik biz artık şampiyonuz. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu sene şampiyon olduk. Türkiye Şampiyonası bizim için artık bitmiştir. Daha da yarışmacağız. Bundan sonra yeni arkadaşlarımız var. Onları yarıştıracağız. Bizim Off Road'ı bırakma şansımız yok. Nerede organizasyon varsa biz oradayız. Ama yarışmama kararı aldık“ dedi.

2018 Türkiye Offroad Şampiyonasını izlemeye gelen vatandaşlar ise, “Çok güzel yarış oluyor. Sinop'ta Ada, Deniz ve Off Road'la birlikte güzel bir gün geçiyoruz” dedi.