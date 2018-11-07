Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın finali Sinop'ta yapılacak

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final etabı, 10-11 Kasım tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.

Sinop Off-Road Kulübü Başkanı Bülent Cevdet Durdu yaptığı açıklamada, Sinop'un önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını söyledi.

Atatürk Anıtı önünde basın toplantısında konuşan Durdu, ”Cumartesi günü, Sinop şehir merkezinde düzenlenecek seremonik start öncesi Sinop Valiliğinin gerçekleştireceği tören ile Atatürk'ün saygıyla yad edeceğiz. Intercity Etabı ile yarışın ilk günü geride kalacak. Pazar günü Cevdet Yalçın Etabı'nda verilecek start ile devam edecek mükemmel seyir be adrenalini yüksek heyecan dolu bir yarış sizi bekliyor. Şampiyonanın son yarışı olan yarışımız sporun doğasına uygun bir mevsimde gerçekleşecek, hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşarak hem eğlenip hem de büyük bir heyecana sahip olmak isteyen tüm Sinoplular bu organizasyonumuza davet ediyorum. Bu vesile ile geçmişten bugüne spora destek olan sayın valimize, belediye başkanımıza tüm mülki amirlerimize, idareci, yönetici, sponsorlarımıza teşekkür ederiz” dedi.