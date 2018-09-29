Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 5. görkemli kalesi olan Boyabat Kalesi, bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor.

Gerek tatilcilerin gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Boyabat Kalesi, güzelliğiyle ve yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Konu ile ilgili konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "2023 yılında Boyabat şehrimizin, Türkiye'nin en gözde şehirlerden birisi olacağını bekliyoruz. Projelerimiz bu yönüyle, nasıl ki insanların, şirketlerin, kurumların bir hedefi olduğu gibi bizim ilçemizin de bir hedefi var. İlçemizin hedefi kimlikli kimliğine kavuşmuş, hürriyetine kavuşmuş bir turizm şehri olmak. Türkiye de ender ilçelerden bir tanesidir Boyabat. Kale, mahalle ve çarşı bütünlüğünü sağlayan güzel ilçelerimizden o mirası koruyan şehirlerden bir tanesidir. Bugün Beypazarı, Safranbolu, Göynük, Mudurnu gibi ilçelerin tabii ki doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, kültür güzellikleri var. Kültürel değerleri var. Fakat böyle muhteşem bir kalesi de kesinlikle yok. Dediğim gibi kale, mahalle ve çarşı bütünlüğünü, sağlayan, Türkiye'de birkaç ilçeden bir tanesidir. Türkiye'nin 5. görkemli Kalesidir. Biz Dünya Kaleli Kentler Birliğine üyeyiz. İnşallah kalemiz, çarşımız ve güzel mahallemizi bir kültür mirası olarak turizme açacağız" dedi.

Boyabat Kalesi

Sinop Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi'nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuş. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiş. Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almakta. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanmakta. Geç Roma, Erken Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü haliyle Osmanlı Kalesi özelliği göstermekte. Bu durum kalenin, Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar kullanıldığını ortaya koymakta. Bugünkü durumu ile sur ve burçları ve yapım malzemesi, Osmanlı Kalesi olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak kalenin temelleri daha önceden atılmış. Bu nedenle kaleyi, eski ve yeni kale olarak iki bölümde incelemek mümkün. Eski kalenin temelleri M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında yapılmış. Kalenin eski temellerinde kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlamak mümkün. Yeni kalenin bugünkü halinin Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesin. Ancak kalenin bir kitabesine rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi bilinmemekte.