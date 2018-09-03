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03 Eylül 2018 13:26

Türkkan Sinop’a veda etti

Milli Eğitim Bakanlığına araştırma görevlisi olarak atanan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Sinop’a veda etti.

Türkkan Sinop’a veda etti

03 Eylül 2018 13:26


Türkkan, Sinop Valiliği Milli Eğitim Müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, Sinop için bugüne kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un takdirleriyle bundan sonra Ankara’da bakanlıkta araştırma görevlisi olarak görev yapacağını ifade eden Türkkan, "Sinop bünyesindeki tüm okullarımızda büyük ve küçük gerekli onarım işleri yaptırılmıştır. Sinop’un süre okul yapım ihtiyacı kalmamış olup, onarım ihtiyaçları da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Görevde bulunduğum süre içerisinde Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarca 13 adet Uluslararası Erasmus Projesi, 48 okulda Fatih Projesi, 6 adet Ulusal TÜBİTAK Araştırma Projesi, 80 adet yerel TÜBİTAK Bilim Fuarı faaliyetleri yürütülmüştür. Müdürlüğümüzce ’Bir Kitap da Sen Anlat Yarışması’, ’Sinop Tarihini Öğreniyor Projesi’ tüm il genelinde öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Eğitim faaliyetleri kapsamında 302 Tasarruf Tedbirleri Etkinliği, 385 Desteleme ve Yetiştirme Kursları, 3 bin 985 aile ziyareti, 1458 Mesleki Tanıtım Faaliyeti tamamlanmıştır. Sınavlı ve sınavsız geçişte hiçbir öğrencimiz açıkta kalmamıştır" dedi.




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