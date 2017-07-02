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02 Temmuz 2017 21:56

TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Final Müsabakaları sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi final müsabakaları bugün sonlandırıldı.

TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Final Müsabakaları sona erdi

02 Temmuz 2017 21:56


Sinop Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada, 15’er erkek ve kadın takımı şampiyonluk için büyük mücadele verdi.


Turnuvanın ikinci gününde kadın ve erkek kategorilerinde oynanan final karşılaşmalarında erkeklerde Antalya Büyükşehir Asat Spor Kulübü adına mücadele eden Hasan Hüseyin Mermer ve Ali Osman Nurettin ikilisi finalde rakipleri Vakıflar Spor Kulübü sporcuları Hakan ve Volkan Göğtepe kardeşleri 2-0 yenerek şampiyon oldu.


Kadınlar kategorisinde ise Niksar Belediyesi sporcuları Merve Nezir ve Esra Betül Çetin ikilisi finaldeki rakipleri Arem AGSS adına mücadele eden Ganime Burcu Atasoy ve Ceren Atilla çiftini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Final etabında; ilk sekize giren erkek ve bayan kulüplerine toplamda 68 bin TL para ödülü ve kupa dağıtıldı.




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