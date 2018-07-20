TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi finalleri başladı

Türkiye’de ve dünyada ilk kez, sadece kulüplerin katılımıyla oluşturulan ve dünyanın da en büyük plaj voleybolu kulüpler ligi olma özelliğini taşıyan TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi’nin Final Etabı, 20-22 Temmuz 2018 tarihlerinde Sinop Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği ile Kumkapı Halk Plajı’nda gerçekleştiriliyor. Organizasyona erkeklerde 14, bayanlarda ise 15 takım olmak üzere toplam 29 takım mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan yaptığı açıklamada, ”Bu yıl burada 5. kez düzenlediğimiz daha önce ise ilk 3’ü Pro Beach Tur adıyla yaptığımız organizasyonlar son 2 yıldır da plaj voleybolu kulüpler ligi finallerini burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 26 takım, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yabancı oyuncularında bulunduğu kulüpler ligi finalini burada yapıyoruz. Tabi bu organizasyonda Sinop Belediyesi’nin büyük katkıları var. Önümüzdeki yıl dünya şampiyonası daha henüz planlama aşamasında ama yapılması planlanıyor. Etkinlikler bugün saat 09.00’da başladı. Pazar günü saat 18:00’da erkekler finali, 19.00’da bayanlar finali ile sonlandırılacak” dedi.