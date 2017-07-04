Uğur Mumcu Meydanı 15 güne tamam

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 gün içerisinde havuzumuz harika bir şekilde insanların oturup dinlenebilecekleri bir yer olacak. Yine havuz olacak fakat etrafını genişlettik yine oturma bankları ve gece ışıklandırmaları olacak. Su sesi insanı dinlendirdiği için havuzdan gelen su sesiyle oturup keyifli bir şekilde vatandaşlarımız dinlenmiş olacak. 3 kademeli bir havuzumuz olacak. Birinci kademe 2 metre su hareketi, ondan sonra ikinci kademe olarak bir 2 metre daha su hareketi, daha sonrasında ise bir üçüncü kademe su hareketi olacak. Bembeyaz bir şekilde güzel ve çok keyifli hareketleri ile insanlara huzur verecek” dedi.