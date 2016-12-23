Ünlü söz yazarı kendi şarkılarından icralık oldu

Birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen yüzlerce şarkısı olan Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, sahibi olduğu yerel radyo istasyonunda kendisine ait şarkılara telif ödemediği gerekçesiyle icralık oldu.

"Acıların Kadını, Acıların Çocuğu, Bırakın Gitsin, Kalbe Söz Geçmiyor, Canım Efendim, Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki, Yıllar Utansın, Bulursun Beni" gibi çok sayıda eseri bulunan ünlü söz yazarı Levent Bektaş, sahibi olduğu yerel radyo Gözde FM’de çalınan şarkılarına telif hakkı vermediği gerekçesiyle icraya verildi. Olay karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını belirten Levent Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acıların kadını şarkımızla satış rekoru kırarak altın plak ödülü aldık. Aldık diyorum parayı plak firmaları aldı, ben hakkımı alamadım. Hiçbir şarkımdan hakkımı alamadım. Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyesiydim. Yılda 2 kez 15-20 TL telif hakkı göndererek hakkımı yediler, isyan ettim. Kuruluşundan beri üyesi olduğum MESAM’dan ihraç edildim. Orhan Gencebay, röportaj verip haksızlıkları söyledi. Dediklerini ben tekrar edince kendisi beni haysiyet kuruluna verdi. 25 yıldır üyesi olduğum MESAM’dan ihraç edildim. Şimdi o başkan, ben yüzlerce şarkımla hakkımı alamamış, icraya verilmiş bir söz yazarıyım. Önceki dönemde genel kurulda yönetim ibra edilmedi, buna rağmen hiçbir şey yok gibi çalışmaya devam ettiler. Söz yazarı- bestecilere bir yılda 15-20 TL gönderiyorlar, ayıptır. Karşı çıkanı ihraç ediyorlar. Yalan desinler, MESAM’ın önünde kendimi asacağım. Hakkımı aradığım için ihraç edildim. Peşinden MESAM borç bildirimi gönderdi. 3 hafta sonra İstanbul’dan avukat gönderip eşyalarımı haczetmeye kalktılar. Benim radyoda çaldığım tüm şarkıların sahibi Müyap-Mesam-Müyorbir üyesi mi? Kendi şarkılarımı çalarsam müzik yapımcısı ’para ödeyeceksin’ diyor. Benim eserimle yaptıkları kaset için benden para istiyorlar. İstedikleri paranın yarısını ödeyebildim, diğer yarısını yılbaşından önce ödeyemezsem cezaevine gireceğim. Yeryüzünde, telif hakkı ödemediği için icraya verilen tek eser sahibi benim. Eğer; onlar ’önce kendisi ödesin, bu para eser sahiplerine gidecek’ derlerse, aldıkları para nerede, hesap versinler. Bin 200 radyodan aldıkları parayı hangi besteciye, söz yazarına verdiler, konuşsunlar. ’Berhudar ol’ demekle olunmuyor" diye konuştu.