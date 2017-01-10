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10 Ocak 2017 13:19

Vali İpek, basınla buluştu

Vali İpek, basınla buluştu

10 Ocak 2017 13:19

Sinop Valisi Hasan İpek, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kapsamında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.
İl Özel İdaresi Lokalinde gerçekleştirilen programa İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şefaattin Serten, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Sinop İl Emniyet Müdürü, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Burcu Gürsu, Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet Kurada, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve yerelde görev yapan basın mensupları katıldı.
Gazetecilerin gününü kutlayan Vali İpek yaptığı konuşmada, “Sinop’taki gazetecilerin ne kadar duyarlı olduğunu, ülkenin huzur ve güvenliği için ne kadar önemli faaliyet yaptığını Kurban Bayramı sırasında Durağan’da yaşanan olaylar sırasında gördüm. Bütün dünya basını olayları tahrik etmek için, olayları kışkırtmak için olayı yanlış yönlendirirken, Sinop basını gerçekten dik durdu ve olayın bir etnik çatışma olmadığını, adi bir olay olduğunu tüm Türkiye’ye haykırdı. Bu duruşu sebebiyle Sinop basınına inanılmaz bir güvenimiz arttı. Yine Sinop basını 4 aydır buradayım sorumluluk bilinci içerisinde ve gerçek gazetecilik, basın mensupluğu yaparak bugüne kadar ilimizde meydana gelen olumsuz olayları da olumlu olayları da dile getirdi. Biz bunlardan yapabileceğimiz dersleri çıkardık, yapacağımız işleri yönlendirdik ve kendileriyle de sık sık görüşme fırsatı buluyoruz. Sinoplu bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Gerçekleştirilen kahvaltının ardından Vali İpek gazetecilerle bir süre sohbet etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



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