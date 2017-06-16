Vali İpek: “Birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz”

Her türlü olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından iftar programı düzenlendi. İftarda 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel’in ardından konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, “Gazetecilere hitap etmek zor bir iş. Böyle samimi bir ortamla bir arada olduğum için çok mutluyum. Sinop’ta bizler gayet iyi bir şekilde görevimizi icra ediyoruz. Daha öncede gazeteciler cemiyeti üyelerimizle hoş sohbetler yaptık, yeniden burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sinop mutlu şehir, her şekilde mutlu olmaya devam edeceğiz. Her türlü olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Yaz sezonu başlıyor, yoğun bir yaz dönemi geçiriyoruz. Sizlere tekrar hayırlı iftarlar diyorum. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programına ayrıca Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Başsavcısı Duygu Bayar, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Ordu Basın ve Yayın Müdürü Enver Yılmaz, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, cemiyet yönetimi ve üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.