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22 Aralık 2017 16:22

Vali İpek: “Şehit ailelerinin her zaman yanındayız”

Sinop Valisi Hasan İpek, devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vali İpek: “Şehit ailelerinin her zaman yanındayız”

22 Aralık 2017 16:22


Vali Hasan İpek, Saraydüzü ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Hasan İpek Saraydüzü Belediyesi, Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.


Saraydüzü Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Hasan Peker , Vali İpek’e ilçenin güncel sorunları ve belediyenin çalışmaları hakkında brifing verdi. Hasan İpek daha sonra Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali İpek okul bahçesinde bulunan öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.



Vali İpek şehit ailesini unutmadı


Vali Hasan İpek, 1998 yılında Şırnak’ın Gabar Dağı mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışma sonucu yaralanarak şehit düşen Şakir Elkovan’ın ailesini ziyaret etti. Şehit Şakir Elkovan’ın ruhuna okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın sonrasında şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden İpek, devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını ifade etti.


Yapılan ziyarete Saraydüzü Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İlçe Belediye Başkanı Hasan Peker, kurum müdürleri ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı.




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