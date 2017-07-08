Vali İpek: "Sinop’ta 2017’nin Şubat ayında tekli öğretime geçtik”

Milli Eğitim Bakanlığı tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin ikili eğitim yerine normal yani tekli eğitime geçeceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Kademeli olarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren ikili eğitimden tekli eğitime geçmeye başlanacak.

“Hiçbir okulumuzda sabahçı-öğlenci uygulaması yok”

Konu ile ilgili Vali Hasan İpek yaptığı açıklamada, “Hem Türkiye insanlarıyla hem de Sinop halkıyla paylaşmak istiyorum. Konu şu Milli Eğitim Bakanımız, hükümetimiz tarafından hedef olarak konulan tüm okullarda tekli öğretime geçme sistemi. Biz Sinop olarak 2017’nin Şubat ayında tekli öğretime geçtik. Hiçbir okulumuzda sabahçı-öğlenci uygulaması yok. Sinop olarak öğrencilerimizi okullarımız da tam gün misafir ediyoruz. Eğitim ve öğretim veriyoruz” dedi.