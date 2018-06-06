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06 Haziran 2018 15:53

Vali Şakalar: "Bizi biz yapan değerleri okumak lazım"

Sinop Valisi Köksal Şakalar, "Bizi biz yapan değerleri okumak lazım.

Vali Şakalar:

06 Haziran 2018 15:53

Dünyayı tanımak için diğer ülkelerde insanların nasıl yaşadığını öğrenmek için o ülkelerin yazarlarını da okumak lazım" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Kitapta Sen Anlat Projesi" kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Sinop Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan ve vatandaşlar katıldı.


Burada konuşan Dünyayı tanımak için diğer ülkelerde insanların nasıl yaşadığını öğrenmek için o ülkelerin yazarlarını da okumak lazım. Bu projeyi düzenleyen başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın devam etmesi için de üzerimize düşen görevi yapacağım” dedi.


Vali Köksal Şakalar’ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.




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