Vali Şakalar: "Malazgirt'ten 14 yıl sonra Sinop'a gelmişiz"

Sinop Valisi Köksal Şakalar, "Biz İslam boyutuyla, Türkler boyutuyla baktığımızda, Malazgirt'ten 14 yıl sonra Sinop'a gelmişiz" dedi.

Sinop'ta Türk İslam Kültürü Sempozyumu gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi tarafından Ahmet Muhip Dıranas Otelinde düzenlenen sempozyuma, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Köksal Şakalar, “İlk olarak Batman'daki şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Biz yıllardır şehit veriyoruz. Yüz yıllardır şehit veriyoruz. Vatanı vatan yapmak için belki şehitte vermek gerekiyor. Biz biz olduğumuz sürece bizimle uğraşacak birileri muhakkak oluyor. Bunlar yerine göre dışarıdan devletler, yerine göre de devletlerin maşaları örgütler olabiliyor. İnşallah bizim devletimiz, evvel müddet devam edecek. Kıyamete kadar da devletimizle, milletimizle var olacağız. Tekrardan, Sinop'a bu sempozyuma dönecek olursak, rektör hocamızın da belirttiği gibi tarihi çok eskilere dayanan bir şehir. Liman şehri. Denize açık bir şehir. Ulaşımın rahat yapılabildiği bir şehir. Dolayısıyla tarihçiler, hocalarımız vardır. Bu milattan öncesi nereye gider. Kimse sonunu bilmiyor. Dün Sinop Müzemizi gezmek nasip oldu. Orada bulunan heykeller, yazıtlar, Sinop'un gerçekten çok eski bir tarihi olduğunu gösteriyor. Sinop liman kenti olması dolayısıyla değişik kültürlerin uğrak yeri, insanların göç ettikleri, yerleştikleri bir mekan olarak tarihte yerini bulmuş. Biz İslam boyutuyla, Türkler boyutuyla baktığımızda, Malazgirt'ten 14 yıl sonra Sinop'a gelmişiz. Tekrardan el değişiklikleri olmuş. Sinop'un özelliği Alanya ile birlikte Selçuklunun elindeki iki liman kenti olması. Denize açılan biri Akdeniz birisi Karadeniz iki penceremiz, kapımız olması. Burada İslam'ın şehitlerinden diye bahsedilen Seyit Bilal Hazretleri var" diye konuştu.