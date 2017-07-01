Vali, ’yağmursuzluk duası’ istedi

Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum dedi.

Sinop İl Özel İdaresince Dikmen ilçesinde kurulan konkasör tesisinin açılış törenine katılan Vali İpek, Dikmen’in köy yollarındaki sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adımı attıklarını söyledi.

İşlerin yavaş yürüdüğüne dikkat çeken Sinop Valisi Hasan İpek, "Ödenek sıkıntımızı Sayın Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle çözdük. Konkasör tesisimizi açarak ilçeye daha hızlı hizmet getirilmesini sağladık” diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle ağustos ve eylül aylarında sık sık yağmur yağdığını hatırlatarak, din adamlarından bununla ilgili bir talepte bulunmak istediğini dile getirdi.

Sonbahar mevsiminde az yağış yaşanması için imamlardan yağmursuzluk duası yapmalarını isteyen Sinop Valisi Hasan İpek, "Ben hocalardan bir dua isteyeceğim. Her sene yağmur duasına çıkıyoruz ama bizim asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum. Dikmen de bunun öncüsü olacak. İnşallah yağmur bu sene bizi rahatsız etmez, böylece hem planlanan programımızı hem de ek programlarımızı yapabiliriz” ifadelerini kullandı.