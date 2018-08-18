Yağmur altındaki güreşlerde pehlivanlar arasında gerginlik

Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

Sinop’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erfelek Karakucak Güreşleri, bu yıl yağmur engeliyle karşılaştı. Erfelek Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.sı Erfelek Er Meydanı’nda düzenlenen güreşler oldukça çekişmeli başladı. Sağanak altında yapılan güreşler sırasında pehlivanlar arasında sebebi bilinmeyen itiş kakış yaşandı. Çevredekilerin araya girince gerginlik büyümeden önlendi.

Şiddetli yağışın devam etmesi sebebiyle güreşler durdu. Daha sonra güreşlerin bu sene yağmur nedeniyle iptal olduğu açıklandı.

Güreşlere Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve vatandaşlar katıldı.