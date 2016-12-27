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27 Aralık 2016 16:47

Yangınzede vatandaşlara Kızılay’dan yardım

Yangınzede vatandaşlara Kızılay’dan yardım

27 Aralık 2016 16:47

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Kahramaneli köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören vatandaşlara, Kızılay’dan yardım eli uzandı.
Geçen Kasın ayı içerisinde ilçeye bağlı Kahramaneli köyünde Fevzi Şahin ve eşinin kaldığı evde çıkan yangında yaşlı çiftin evlerinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiş ve yan evde tek başına yaşayan Mehmet Şahin’in evine sıçrayan alevler Şahin’in evini de kullanılamaz hale getirmişti.
Yangın sonrasında evsiz kalan ve maddi manevi olarak çok büyük sıkıntılar yaşayan Mehmet Şahin, Kahramaneli Şehit Necati İlkokulu’nda yaşamaya başladı. Vatandaşların yaşadığı sıkıntılar üzerine harekete geçen Kızılay Gerze Şubesi gerekli girişimlerde bulunarak yangınzede vatandaşlara malzeme yardımında bulundu. Olayın yaşandığı andan itibaren gerekli girişimlere başladıklarını söyleyen Kızılay Gerze Şubesi Başkanı Sündüz Yuvacı, Batı Karadeniz Afet Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazdıklarını ve yardım isteklerinin karşılıksız kalmadığını belirtti. Yuvacı içerisinde mini buzdolabı, radyo, yatak ve bazı yaşam malzemeleri olan yardım paketlerini ailelere teslim ettiklerini belirtti.



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